Im Vorjahr feierte Pro Mente das zehnjährige Bestehen des Geschäfts in der Weizer K&K-Passage. © Jonas Pregartner

Wer bisher in der K&K-Passage in Weiz Lebensmittel gekauft hat, muss das künftig woanders tun. Der Hintergrund: Pro Mente, das den Laden führt, stellt sich neu auf. „Wir haben die Kooperation mit Nah & Frisch beendet“, erklärt Bettina Vögl von Pro Mente Steiermark, die betont, dass man die Angebote für die Mitarbeiter aufrecht erhalten kann. Pro Mente bietet Menschen nach psychischen Erkrankungen die Möglichkeit eines Arbeitsplatzes, und zwar in geschütztem Rahmen. Will heißen: Pro Mente schließt den Standort nicht, sondern geht neue Wege. An Ort und Stelle wird es in Zukunft eine Radwerkstatt geben.

