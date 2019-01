Facebook

© FOTOS: APA/KARMANN, BALLGUIDE, MAVRIC, MNOZIL BRASS, SPIDER MURPHY GANG, KK (4)

Fast alles, was Rang und Namen in der Kabarettszene hat, kommt in den Bezirk Weiz: Gernot Kulis kommt am 13. Februar ins Forum Kloster in Gleisdorf (19.30 Uhr), Alf Poier am 29. März (20 Uhr), Omar Sarsam am 4. Mai (19.30 Uhr) oder Markus Hirtler als Ermi Oma am 10. Dezember (19.30 Uhr). Letztere(r) kommt am 8. März auch ins Kunsthaus Weiz (19.30 Uhr). Alex Kristan wird dort erwartet am 14. Februar und 14. März (19.30 Uhr), Alfred Dorfer am 3. Mai (19.30 Uhr) und Klaus Eckel am 5. Dezember (19.30 Uhr).

