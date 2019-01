Facebook

Lkw blieb auf der B72 hängen - zwei Stunden Stillstand © FF Birkfeld

"Der Klassiker", sagt Franz Reithofer, und meint damit folgende Situation: Schneeglatte Fahrbahn, ein Lkw ohne Ketten, der Richtung Birkfeld hängen bleibt und alles steht auf der B72 zwischen der Gasenbrücke und Birkfeld. So auch am Donnerstagabend, als die Freiwillige Feuerwehr gegen 19.10 Uhr zur Bergung eines Lkw gerufen wurde. Die Straße musste gesperrt werden, in beiden Richtungen war an kein Weiterkommen zu denken. Pkw, die Schneeketten dabei hatten, konnten umgeleitet werden, die anderen mussten warten. Zwei Stunden dauerte der Einsatz der Wehr.