Das Christkind schwebte von oben herab © Herwig Heran

Während in der Weizer Altstadt, rund um den Südtirolerplatz, noch emsiges Treiben beim Christkindlmarkt herrschte und „pro Spe“ zu Kutschenfahrten einlud, fand für alle Kinder auf dem Weizer Hauptplatz bei Einbruch der Dunkelheit das schon traditionelle Christkindlspiel statt.

Dort wurde der Märchenerzähler in seinem Schaukelstuhl mitten im Vorlesen von Müdigkeit befallen und schlief ein. Gleich tummelten sich Weihnachtszwerge und Schneeflocken von der Ballettschule Gmoser auf der Bühne und brachten Geschenkspakete und tanzten zur Begeisterung der vielen Zuseher. Dann wurde es ganz feierlich, als Engel kamen und das Christkind erwarteten. Zu himmlischen Klängen schwebte es im glitzernden Kleid vom Himmel auf die Erde herab.

Vom Himmel hoch: Das Christkind schwebte auf den Weizer Hauptplatz In der Weizer Altstadt herrschte noch emsiges Treiben beim Christkindlmarkt, der am Samstagabend seine Pforten schloss.

Danach verteilten die Engel Süßigkeiten an die vielen Kinder.