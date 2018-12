''Zukunft Dank Dir''Wie ein Mitterdorfer Ehepaar eine Hilfsaktion in Kenia auf die Beine stellte

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alexandra Neuhold und eine Mutter mit Kind in der trockenen Gegend von Gongoni. Dort baut „Zukunft Dank Dir“ einen Brunnen © Johann Haiderer-Neuhold

Türkisfarbenes Wasser, weißer Sand, Palmen. Am Diani Beach im Süden Kenias zwischen Meer und Straße reiht sich Hotel an Hotel, Pool an Pool. Alexandra Neuhold aus Mitterdorf an der Raab berichtet von „unglaublicher Schönheit.“

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.