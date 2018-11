In Weiz und den fünf Umlandgemeinden wird in den nächsten Jahren massiv in den Ausbau des Radwegenetzes investiert.

Gebannt lauschten die Gemeinderäte den Ausführungen von Verkehrsplaner Johann Rauer © Robert Breitler

Millionen von Euro werden in den kommenden Jahren in Weiz in den Straßenbau fließen – Stichwort Ortsdurchfahrt. Aber auch das Radwegenetz werde nicht vergessen, wie Verkehrsplaner Johann Rauer bei der Weizer Gemeinderatssitzung ausführte: Bis 2023 sollen in diesen Bereich 12,8 Millionen Euro investiert werden. Das sieht das Radverkehrskonzept „Region Weiz“ (Weiz, Thannhausen, St.Ruprecht/R., Mitterdorf/R., Mortantsch und Naas) vor.

