Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hans Hofer (links) und Karl Schloffer sind die Begründer der Apfelmänner © Ulla Patz

Es ist dunkel, der Nebel lässt die Umrisse der Häuser im Dorf verschwimmen. Plötzlich ein Lichtschein. Gestalten in Kutten schälen sich aus der Düsternis, ihre Gesichter in tiefe Kapuzen versenkt. Vielleicht schreit auch ein Rabe in der Ferne, aber das ist nicht überliefert von der ersten Präsentation des Abakus vor 20 Jahren und sollte hier also auch nicht behauptet werden. „Die Gäste der ersten Präsentation haben ja nicht gewusst, dass wir in Kutten daherkommen, und haben ganz schön geschaut. Und der eine oder andere von uns hatte auch ein mulmiges Gefühl dabei “, sagt Karl Schloffer.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.