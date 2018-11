Facebook

Die Würdekompass-Gruppe in Weiz formierte sich © Cardamom

Wie sieht ein würdevoller Umgang miteinander aus? Was braucht es dafür? Was macht ihn manchmal so schwer und was bedeutet „Würde“ überhaupt? Warum wollen wir in Würde sterben und nicht schon in Würde leben?“ Letztere Frage stellte der Hirnforscher Gerald Hüther, der über seine „Akademie für Potentialentfaltung“ die Initiative Würdekompass gegründet hat.