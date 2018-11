Facebook

Singende Kinder bei der Weizer Weihnachtsmesse - die gibt's frühestens im nächsten Jahr zu sehen und hören © Herwig Heran

Dem einen oder anderen wird es vielleicht schon aufgefallen sein: Heuer findet man in ganz Weiz kein Ankündigungsplakat für die traditionelle Weizer Weihnachtsmesse, die im Vorjahr ihre zehnte Ausgabe feierte.

Da man bei den Schulen in der Offenburger Gasse, wo die Weizer Weihnachtsmesse bisher stattfand, nicht besonders erfreut sei, dass die Turnhallen 14 Tage lang blockiert werden, ist man auf der Suche nach einem neuen Ort für die Messe, erklärt Bürgermeister Erwin Eggenreich. Außerdem sei der Boden der Turnhallen nicht für das Befahren mit Autos - die bei der Messe unter anderem ausgestellt werden - geeignet.

Man plane, die Messe in die Innenstadt zu verlagern und dort mit anderen Programmpunkten der Weizer Weihnacht zu verknüpfen. Damit es zu keinem „Schnellschuss“ komme, pausiert die Messe heuer. "Aber wir sind zuversichtlich, dass sie nächstes Jahr wieder stattfindet", sagt Stadtmarketing-Geschäftsführer Axel Dobrowolny.

Eröffnung des Christkindl-Marktes

Den Weizer Christkindlmarkt hingegen gibt es auch heuer wieder. Am Freitag, dem 30. November, wird er ab 18 Uhr in der Altstadt eröffnet. Es gibt Musik und Kulinarik. Bis 21 Uhr kann man an diesem Tag auch bei der „Christmas Shopping Night“ einkaufen. 28 Handelsbetriebe haben nach derzeitigem Stand geöffnet und bieten verschiedene Weihnachtsaktionen an. Der Christkindlmarkt hat auch an allen vier Adventsamstagen jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die karitativen Glühweinstände haben zudem auch freitagnachmittags und -abends geöffnet.

