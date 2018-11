Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bürgermeister Erwin Eggenreich, die Projektverantwortlichen und Vertreter der Weizer Betriebe bei der Präsentation des Adventkalenders © Jonas Pregartner

"Im Religiösen ist die Vorweihnachtszeit die ruhige Zeit und Zeit des Aufbruchs“, so Bürgermeister Erwin Eggenreich bei der Präsentation des Weizer Weihnachtsprogrammes, „im Handel ist es die Zeit des Kaufens.“ In Weiz wolle man ein „Mischsystem“ aus beidem, erklärt der Bürgermeister.

Deshalb haben sich Stadtmarketing und Tourismusverband heuer einen Erlebnis-Adventkalender mit dem Weizer Hund „Wurli“ einfallen lassen. „Es gibt Städte, die projizieren den Adventkalender auf’s Rathaus. Wir haben gedacht, wir binden die Betriebe ein, um für die jungen Weizer ein tolles Programm zu bieten“, sagt Stadtmarketing-Geschäftsführer Axel Dobrowolny.

Das Konzept ähnelt dem Weizer Ferienprogramm: Vom ersten bis zum 24. Dezember können Kinder etwa Alpakas streicheln, Stoffe bedrucken oder Windbäckerei herstellen (siehe unten). 17 Betriebe sind dabei, durch die Begleitpersonen der Kinder hofft man auch auf einen Werbeeffekt.

Außerdem ist das schon traditionelle Weizer Adventprogramm, vom Nikolomarkt bis zum Christkindlspiel, in den Kalender eingebunden.

Anmeldung Anmeldungen und Informationen unter www.weizer-advent.at. Teilweise begrenzte Teilnehmerzahlen, teilweise sind Materialkosten zu bezahlen.

Das gibt es zu erleben

Christkindlmarkt am Südtiroler Platz (1. Dezember), Nikolomarkt der Feuerwehr (2.), Schokoladenverkostung im Weltladen (3.), Nikolo basteln im Jugendhaus Area52 (4.), Besuch vom Nikolaus im Café Flair und der Bücherei Weberhaus sowie weihnachtliche Geschichten und Spiele in der Bücherei Weizberg (5.), Weihnachtsdekorationen gestalten in der Gärtnerei Loder (6.), Weihnachtsbasteln im Helen Doron Learning Center (7.), Krampuslauf in der Innenstadt (8.), Weihnachtsmarkt am Alpakahof in Greith (9.), Lebkuchen backen in der Bäckerei Wachmann (10.), Kerzenwachsbilder im Jugendhaus (11.), Banderolen basteln im Weltladen (12.), Windbäckerei backen in der Konditorei Schwindhackl (13.), Stoffe drucken in der Trachtenschmiede (14.), Kindertag mit Stefan Karch im Weberhaus (15.), Krippen bauen im Weberhaus (16.), Weihnachtsgestecke basteln bei Blumen Birgit (17.), Kinderparlament und Kekse backen (18.), Weihnachtsfilm schauen bei Sound & Vision (19.), Weihnachtslieder singen im Hannes-Schwarz-Saal (20.), Kerzenwanderung und Weihnachtsgeschichten vom Bürgermeister (21.), Christkindlspiel am Hauptplatz (22.), Weihnachtliches Eislaufen (23.) und Christkindlzug mit der Feistritztalbahn (24.).

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.