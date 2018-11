Facebook

17 Mann der FF Hohenkogl waren im Einsatz © FF Hohenkogl

Kurz nach Mitternacht wurde die FF Hohenkogl zu einem Carportbrand in Tiefenwegen in der Gemeinde Mitterdorf an der Raab alarmiert. Am Einsatzort angekommen stellte sich heraus, dass ein Teil eines Carports und bereits auch eine Hecke brannte.