Raub geklärt "Meine Mutter hat jetzt wahnsinnige Angst"

Im Mai war eine 80-jährige Frau in Preding bei Weiz in der Nacht ausgeraubt worden. Jetzt wurde ein Tatverdächtiger gefasst. Der Sohn der betagten Frau hat das Haus jetzt in eine Festung verwandelt.