Nun unterstützten auch die Grünen die Gegner des Hochwasserschutzes in der Raabklamm © Raimund Heigl

Nun schließen sich auch die Bezirks-Grünen dem Protest gegen den geplanten Hochwasserschutz-Bau in der Kleinen Raabklamm an. Sie verfassten eine Resolution, die "von den Grünen in den an der Raab gelegenen Gemeinden in den Gemeinderat gebracht werden soll", sagt Bezirkssprecher Wolfgang Seereiter. Wie berichtet, hat sich auch eine Bürgerinitiative zum Schutz der Kleinen Raabklamm gebildet. Allen voran dabei ist der Weizer Altbürgermeister Helmut Kienreich.