Fahrradgeschäft "Friesis Bikery" in Gleisdorf neu eröffnet

Michael Friesenbichler in seinem neuen Geschäft mit Betulla-Chef Harald Holzerbauer, der die Gäste bei der Eröffnung kulinarisch verwöhnte © KK

Professionellen Radsport für Biker und E-Biker, Fahrräder für Kleine und Große, City- und Mountainbikes. Kurz und gut Radfahren für Jede und für Jeden, das will Michael Friesenbichler in seiner neuen „Friesis Bikery“ in der Gleisdorfer Neugasse 6 – in unmittelbarer Nähe der bisherigen Filiale – bieten. Die neue Filiale wurde am Freitag eröffnet.