Landesstraße soll abgelöst werden St. Ruprecht: Neuer Hauptplatz erst 2019

Eigentlich hätten die Umbauarbeiten am Hauptplatz St. Ruprecht schon heuer beginnen sollen, doch es spießt sich noch an der Straße, die über den Platz führt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Umgestaltung des Hauptplatzes in St. Ruprecht an der Raab lässt noch auf sich warten © Raimund Heigl

Bereits im Juni 2017 wurden Pläne bekannt, dass der Hauptplatz von St. Ruprecht an der Raab umgestaltet werden soll. Wichtigster Punkt der Veränderungen ist ein barrierefreier Aufgang zur Kirche an der Rückseite des Hauptplatzes. Außerdem soll der Platz, der ein ziemliches Gefälle aufweist, auf ein Niveau gebracht werden. Eigentlich sollte in diesem Jahr bereits gebaut werden.