Karl Schrotter aus Wünschendorf siegt in der Kategorie "Styling & Atmosphäre", Michaela Begsteiger aus Albersdorf gewinnt in der Kategorie "Zeremonie".

In der Kategorie "Styling & Atmosphäre" siegte Karl Schrotter mit diesem Bild bei der "photokina" in Köln © Karl Schrotter

Hochzeiten fotografiert Karl Schrotter aus Wünschendorf schon eine kleine Ewigkeit, heuer entschloss er sich dann, an ein paar Wettbewerben teilzunehmen. Und das war sehr erfolgreich. Bei der „photokina“ in Köln, der größten Fotomesse der Welt, gewann er in der Kategorie „Styling & Atmosphäre“.