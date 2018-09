Am Freitag, 14. September, startet das Projekt „Gemeinsam gesund in Pischelsdorf“ mit einem ersten Vortrag.

FocusGuide-Vorstand: Marc Landl, Christian Loderer, Marlies Groß © KK

Rund ein Jahr lang gibt es für Pischelsdorferinnen und Pischelsdorfer ein besonderes Angebot: Sie können gratis an Gesundheitsvorträgen sowie an Bewegungseinheiten teilnehmen. Dahinter steckt das Projekt „Gemeinsam gesund in Pischelsdorf“, das von der Marktgemeinde sowie dem Fonds „Gesundes Österreich“ finanziert wird. Der Startschuss dafür fällt heute um 19 Uhr im Pischelsdorfer Pfarrheim.

