In manchen McDonald's-Filialen kann man sich seine Bestellung schon zum Tisch bringen lassen. Für den Start dieses Tischservices an den Standorten Weiz und Gleisdorf gibt es aber noch keinen Termin.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der McDonald's in Gleisdorf (Foto) und die Filiale in Weiz werden von der Bacsich GmbH betrieben © Jonas Pregartner

In einigen Filialen, etwa in Bruck und teilweise auch in Graz, geht es schon: Bestellt man bei McDonald's Pommes und Co, kann man wählen, ob man die Bestellung selbst mitnehmen oder an den Tisch serviert bekommen möchte. Dieses Tischservice soll heuer "auf einen Großteil der österreichischen Restaurants ausgerollt werden", wie McDonalds-Österreich Ende Jänner vermeldete.