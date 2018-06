Ab sofort bietet die McDonald's-Filiale in Bruck einen Tischservice an, so will man weitere Zielgruppen ansprechen.

Andreas Gamsjäger führt den neuen Service vor © MM

Im Juli 1991 hat Andreas Gamsjäger seine McDonald’s-Filiale in Bruck eröffnet, es war der Beginn einer Erfolgsgeschichte. Doch auch nach 27 Jahren, so Gamsjäger, müsse man immer wieder neue Akzente setzen und mit Innovationen punkten. Als Beispiel führt Gamjäger etwa das McCafé an, da sich im klassischen Kaffeehaus-Land Österreich durchgesetzt hat. Oder etwa das neue Frühstück, mittlerweile für 25 Prozent des Umsatzes zuständig, sowie die vor zwei Jahren eingeführten Bestellterminals. "Mittlerweile nehmen 80 Prozent unserer Kunden diese Terminals in Anspruch", sagt Gamsjäger, der in Bruck rund 200 Kunden pro Stunde zählt.