Beim Zeichenwettbewerb der Arge St. Ruprecht an der Raab konnten Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen und die Zukunft ihres Heimatorts zeichnerisch gestalten.

Die jungen Künstler freuten sich über ihren Erfolg beim Zeichenwettbewerb © Matthias Janisch

Von Drohnen, die Apfelbäume pflücken, über Hochhäuser bis hin zu Wasserrutschen durch die gesamte Gemeinde: Geht es nach den St. Ruprechter Kindern sieht ihr Heimatort 2050 ganz anders aus. Insgesamt 100 Kindergarten- und Volksschulkinder aus der Gemeinde und der Umgebung nahmen am Wettbewerb der Arge St. Ruprecht an der Raab teil, die besten 20 wurden am Mittwoch von Geschäftsführerin Karin Ronijak im Innenhof der Marktapotheke prämiert.