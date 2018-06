Facebook

Der 40-Tonner auf der Beifahrerseite im Acker zum Liegen © KK

Freitagfrüh gegen 7.30 Uhr kam es auf der L394 in Schachen zu einem Lkw-Unfall. Ein 40 Tonnen schwerer Mobilkran, der aus Pischelsdorf kommend in Fahrtrichung Gersdorf unterwegs war, geriet auf das vom Regen der letzten Tage aufgeweichte Bankett. Dieses hielt der Last nicht stand und gab nach. Der Kran kam daraufhin von der Straße, stürzte über eine Böschung und blieb in einem Acker auf der Beifahrerseite liegen.