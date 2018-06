Sonderausstellung im Stadtmuseum„Weiz macht Schule“ - vom Marktschullehrer bis zur Schulstadt

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Herwig Heran

Bereits 1462 begann mit dem ersten Unterricht durch einen Schulmeister die Schulgeschichte in der Stadt Weiz, in der heute mit einem breiten Bildungsangebot Weiz für 3400 Schülern und Studenten zu den bedeutendsten Schulstädten Österreichs zählt. Dies wird jetzt in einer Sonderausstellung im Stadtmuseum dokumentiert, die gestern von Bürgermeister Erwin Eggenreich eröffnet wurde. Susanne Kropac, die Leiterin des Stadtarchivs, hat mit ihrem Team, gemeinsam mit dem Leiter des Stadtmuseums Harald Polt die Ausstellung aufgebaut, die tiefe Einblicke in die Entwicklung des Bildungswesens in Weiz vermittelt.