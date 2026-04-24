Hüpfburgen zum Klettern, Rutschen, Hüpfen. Kegelbahnen, Go-Karts, einen Schießstand, ein Schießkino. Auch Eislaufen und Eisstockschießen kann man. Der Karl-Wirt in St. Kathrein am Offenegg bietet mit seiner Freizeitanlage ein regelrechtes Paradies für Kinder und ihre Eltern.

Denn während die Kinder auf der Anlage Spaß haben, können die Erwachsenen im Wirtshaus etwas essen und haben sie trotzdem im Blick. Nun haben Michaela und Bernhard Häusler, sie betreiben den Karl-Wirt, eine neue Idee verwirklicht.

Seit Jahrzehnten züchtet die Familie Saiblinge und Forellen in ihrer Teichanlage, gleich hinter den Hüpfburgen © KLZ / Julia Kammerer

Seit Jahrzehnten züchtet die Familie Saiblinge und Forellen in ihrer Teichanlage, gleich hinter den Hüpfburgen. Bis jetzt bot die Familie Häusler Führungen rund um ihre Teichwirtschaft an. Zusätzlich dazu gibt jetzt einen eigenen „Almenland-Fischpfad“. Dieser führt über das gesamte Areal des Karl-Wirts, bis in den Keller, wo die Fische speisefertig zubereitet werden.

An Holztafeln erfahren große und kleine Besucher Wissenswertes zu den Fischen. Maskottchen „Alfi“ (Abkürzung für Almenland-Fisch) ist an jeder Tafel dabei und führt durch den Pfad. „Uns war es wichtig, den Weg einfach und kindgerecht zu gestalten. Man sieht viele Bilder, die Schilder sind mit sehr vielen Farben gestaltet“, erzählt Michaela Häusler.

So erfährt man nicht nur den Unterschied zwischen Saibling und Regenbogenforelle, man bekommt auch Infos zur Haltung, zur Fütterung und zum Fischzuchtbetrieb selbst. Die „ARGE Almenland-Fisch“ wurde nämlich 2015 gegründet. Dazu zählen drei Fischzuchtbetriebe.

Jener der Familie Häusler, von Erwin Gruber (auch Bürgermeister) in Gasen und der von Manuela und Werner Berghofer in Passail. „Es ist ein kleines, feines Leader-Projekt, durch das man den Aufwand und den Wert hinter so einer Fischzucht sieht und damit zeigt, dass so ein Fisch aus der Region auch etwas kosten darf“, sagt Erwin Gruber.

Auch Manfred Straßegger, Bürgermeister von St. Kathrein am Offenegg, schwärmt: „Die Besucher sehen dadurch, wie das Tier aufwächst, das dann später, das muss man fairerweise sagen, auf dem Teller hat.“

Der Fischpfad samt neuer Spielplatzanlage öffnet offiziell am 1. Mai und findet zeitlich mit dem beliebten Mühlentalwandertag statt, der zahlreiche Besucherinnen und Besucher in das Almenland lockt.