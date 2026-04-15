Die Stadtgemeinde Weiz will stärker und gleichzeitig schmäler werden: Deshalb wurde nun ein „Stärkungsprozess“ gestartet. Dazu wurde der externe Steuer- und Strategieberater Peter Pilz an Bord geholt. Mit der Agentur „BDO“ wird dabei in den kommenden Monaten die Stadtgemeinde mit all ihren Einheiten – vom Stadtservice bis zum Wirtschaftshof, vom Innovationszentrum bis zur Musikschule – unter die Lupe genommen: Wo kann optimiert werden? Wo kann man umstrukturieren? Wo können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser eingesetzt werden? Wie kann man auch Nachbargemeinden stärker einbinden? Wo kann man neue Einnahmen lukrieren?

Verantwortlich für die Weizer Finanzen: Karl Biermayer, Leiter der Finanzverwaltung, und seine neue Stellvertreterin und Projektleiterin Petra Neuhold © Thomas Wieser

„Weiz steht gut da, hat einen positiven operativen Haushalt. Wir schauen uns aber alle Organisationen und Beteiligungen an. Werden alle Personen und finanziellen Mittel richtig eingesetzt?“ erläutert Peter Pilz. Er betont aber auch: „Es gibt keinen Abbau von Personal.“ Die Weizer Bürgermeisterin Bettina Bauernhofer ergänzt: Es sei nicht Ziel, sich von einigen der rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtgemeinde und ihren Beteiligungen zu trennen. „Es gibt da kein Sparpaket. Wir müssen aber unsere Lebensqualität langfristig sichern. Wir merken, dass unser finanzieller Spielraum kleiner wird. Deshalb wollen wir rechtzeitig daran arbeiten, Weiz so stark zu machen, wie es einmal war.“ Finanzreferent Roman Neubauer: „Die Einnahmen stagnieren, die Pflichtausgaben werden aber immer mehr.“

Die Budgetsitzung des Weizer Gemeinderates im Dezember 2025 © Thomas Wieser

Interne Arbeitsgruppen

Um möglichst viel Geld für wichtige Investitionen frei zu schaufeln, wurden in der Stadt Arbeitsgruppen gebildet. Projektleiterin ist Petra Neuhold, stellvertretende Leiterin der stadtinternen Finanzverwaltung. Eine Bürgerbeteiligung ist nicht geplant. Aber wie viel Geld will man einsparen? Eine Million? Fünf Millionen? Und was kostet dieser Strategieprozess mit dem Beratungsunternehmen BDO überhaupt? Über Zahlen wollen die Verantwortlichen nicht sprechen. „Zahlen bringen uns jetzt nicht weiter. Wir wollen in die Tiefe gehen, Strukturen beleuchten. Der Prozess wird laufend evaluiert“, so Neubauer. Eine Fusion mit umliegenden Gemeinden sei jedenfalls kein Thema. „Wir setzen da eher auf Kooperationen.“ Bis zum Herbst sollen etwaige Umstrukturierungen und Prozesse feststehen. Der Gemeinderat soll dann darüber abstimmen.

Das Gebäude der Mittelschule Weiz: Denkmalgeschützt und sanierungsbedürftig. Ein Neubau würde rund 40 Millionen Euro kosten © Thomas Wieser

Da könnte dann auch feststehen, wie es mit der denkmalgeschützten Mittelschule weitergeht. Der Ball liegt nach wie vor im Bundesdenkmalamt. In der Stadtgemeinde plädieren ja viele für einen Neubau. Die Kosten: Rund 40 Millionen Euro. Viel Geld, das auch eine finanziell recht gut gepolsterte Stadt wie Weiz nicht hat. Um dies einzuordnen: Für 2026 rechnete man mit Einnahmen von 70,04 Millionen Euro und Ausgaben von 70,72 Millionen Euro - ein Minus von 680.000 Euro. Berechnet wurde dies im vergangenen Herbst, die hohen Treibstoffkosten durch den Iran-Krieg waren damals aber noch nicht eingepreist.