Tischler wäre sein Traumberuf gewesen. „Aber das hat es sich damals nicht gespielt“, erzählt der Oststeirer Josef Schrenk. Auf einer Landwirtschaft in der Gemeinde Passail aufgewachsen, war es als Erstgeborener seine Bestimmung gewesen, den Hof zu übernehmen.
Mit 87 Jahren an der Drechselbank
Wie aus einem strengen Winter eine große Leidenschaft erwuchs
Porträt. Vor knapp 50 Jahren versuchte der Oststeirer Josef Schrenk in der jahrhundertealten Werkstatt seines Großonkels das erste Mal am Drechseln. Entstanden sind seither nicht nur hunderte Spinnräder und tausende Kugelschreiber, sondern auch eine große Leidenschaft.