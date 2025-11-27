Das Sporttreff gleich neben Fußball- und Tennisplatz in Strallegg ist am Donnerstagabend rappelvoll. „Die Ställe sind dunkel, Termine wurden verlegt, alle sitzen vorm Fernseher“, erzählt Bürgermeisterin Anita Feiner ganz aufgeregt. Bei der U17-Fußball-Weltmeisterschaft steht nämlich Daniel Posch im Tor der österreichischen Nationalmannschaft.
Oststeirer bei WM-Finale
Wegen „Poschi“ blieben die Kuhställe in Strallegg dunkel
