30 Jahre ist es bereits her, dass die Bezirksstelle der Wirtschaftskammer Steiermark von der Klammstraße in Weiz in das damals neu gebaute „Haus der Wirtschaft“ in die Gleisdorfer Straße übersiedelte. Neben einer modernen Servicestelle entstand der größte WIFI-Standort in der Oststeiermark für Fort- und Weiterbildung. Sogar ein EDV-Labor wurde eingerichtet, um die Unternehmerinnen und Unternehmer bestmöglich auf dieses relativ neue „Werkzeug“ einzuschulen.