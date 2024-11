„Die Wirtschaftskammer und der Wirtschaftsbund haben viel zu wenig Ecken und Kanten.“ Mit Kritik spart Vinzenz Harrer nicht. Er ist seit 2015 Wirtschaftskammerobmann der Weizer Regionalstelle und war außerdem von 2004 bis 2023 Wirtschaftsbundobmann, sein Nachfolger wurde Werner Wild. Erstere Funktion übergibt er mit Jahresende an den bisherigen Stellvertreter und Unternehmer Bernhard Stranzl, der in St. Margarethen an der Raab Geschäftsführer der gleichnamigen Elektromaschinentechnik GmbH ist.