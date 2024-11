Dort, wo am Wahlsonntag großes Medienaufgebot herrschte und ÖVP-Landeshauptmann Christopher Drexler all seine Zuversicht versuchte in Worte zu fassen, herrscht Montagmorgen Ruhe. Vor der Raabursprunghalle in seinem Heimatort Passail gab Drexler Interviews und schritt mit Frau Iris zur Wahlurne.