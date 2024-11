Man kennt ihre Stimme aus dem Radio und ihr Gesicht aus dem Fernsehen. Alice Merton stürmte mit ihrem Song „No Roots“ die Charts – auch in Österreich. Bei der neunten Staffel der deutschen Castingshow „The Voice of Germany“ saß sie in der Jury. Und am Sonntag steht Merton im steirischen Weiz auf der Bühne.