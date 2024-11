Die Anzahl konnte von den Wirtinnen und Wirten vom Vorjahr gehalten werden. Acht Hauben-Lokale zählt der Bezirk Weiz heuer im neuen Gault Millau. Darunter altbekannte Restaurant-Gesichter wie „Der Luis“ in Anger oder „ZeitRaum“ in St. Kathrein am Offenegg, die je drei Hauben erhielten. Letzteres ist ein Fine-Dining-Restaurant im Hotel „Der Wilde Eder“, geführt von Stefan Eder und Eveline Wild.