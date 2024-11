1999 kam der Euro, eine totale Sonnenfinsternis herrschte über Mitteleuropa und Evelyn Götz gründete ihre Marketingfirma „Crosseye“. Zuerst mit Büro in Graz, dann in Mitterdorf an der Raab, in Weiz und seit 2014 in Rosegg bei Birkfeld. „Ich hab das schöne gelbe Haus betreten und gespürt, das ist ein toller Platz“, erzählt Götz über das Gewerbe- und Industriezentrum (GIZ) an der B 72.