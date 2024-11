In den vergangenen Monaten wurde im Regionalbüro der Kleinen Zeitung in der Birkfelderstraße in Weiz fleißig gewerkelt. Arbeiter gingen ein und aus, neue Möbel zogen ein, die Wände erhielten einen frischen Anstrich. Letztere sind bis dato weiß geblieben und wir würden uns sehr über etwas Farbe freuen.

Hier kommen Sie, unsere Leserinnen und Leser, ins Spiel. Wir möchten, dass Sie unser Regionalbüro mitgestalten. Schicken Sie uns bis 5. Jänner 2025 Ihr schönstes Foto, geknipst im Bezirk Weiz. Das kann eine Sehenswürdigkeit, ein schönes Ausflugsziel, Ihr weitester Ausblick oder Ihr Lieblingsplatz sein – Sie kennen die schönsten Plätze des Bezirkes, rücken Sie sie ins Bild.

Wir freuen uns auf Ihre Zusendungen (weitere Informationen weiter unten)

Es gibt etwas zu gewinnen!

Die schönsten Schnappschüsse werden dann die Wände unseres neu gestalteten Regionalbüros zieren und die Blicke unserer Kundinnen und Kunden auf sich ziehen. So holen wir ein Stück Region und ein Stück unserer Leserschaft direkt in die Redaktion.

Ihr Einsatz wird natürlich auch belohnt. Wer den ersten Platz erringt, darf sich über drei Nächte im Hotel Pulverer in Bad Kleinkirchheim inklusive Frühstück für zwei Personen freuen. Platz zwei und drei erhalten jeweils einen Genusspass. Dieser enthält vier Gutscheine für ein 3-Gang-Menü.

Die Fotografinnen und Fotografen der drei Sieger-Schnappschüsse möchten wir gebührend bei unserem Eröffnungsevent im Jänner vorstellen und hochleben lassen.