Farbenfroh sind ihre Haare, bunt ist ihr Lebenslauf: Sandra Dorninger war und ist als Sonderschullehrerin, Autismus-Trainerin und Musikpädagogin tätig, singt in der Metalband „Suncrust“. Vor einem Jahr machte sich die Grazerin, die in Weiz aufgewachsen ist, selbstständig - als Liedermacherin für Kinder. Harte Töne schlägt sie da nicht an, im Gegenteil. Als „Sunny Lila“ singt sie über den „Herrn Bär“, die „Schnecke Ursula“ und darüber, wieso sie so viel Energie hat. Unterstützung gibt es da von ihrem Mann Daniel Dorninger.