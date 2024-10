Am 18. Oktober zelebriert der Weltladen in Anger 25 Jahre. Das Jubiläum wird groß gefeiert. „Regionale“ Musik und „globale“ Projekte sind das Motto des Abends, weswegen ab 19 Uhr in das Zetzboch Stüberl (Weizerstraße 2) geladen wird. Der ehemalige Starmania-Finalist Tobias Hirsch, Clemens und Simon Raith sorgen für musikalische Unterhaltung.