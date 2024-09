Seit Schulbeginn wird für die Kinder der Volksschule, des Kindergartens und der Kinderkrippe in der Gemeinde Hofstätten an der Raab frisch gekocht. Michaela Schneebacher betreibt in der Schulküche der ehemaligen Obstbaufachschule Wetzawinkel (heute Gemeindezentrum) ihre „Bunte Speiserei“.