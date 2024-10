Welches Gleisdorfer Geschäft schließt und wer in Gersdorf Erfolgsgeschichte schreibt

Familie Loidl aus Gersdorf an der Feistritz feierte das 30-jährige Jubiläum ihrer Firma „TeLo“ +++ In Gleisdorf schließt ein beliebtes Modegeschäft, etwas Neues stünde aber schon in den Startlöchern.