Mehr als 300 Leute sollen am Samstag am Birkfelder Bahnhof gewesen sein. Im Rahmen der „Langen Nacht der Museen“ dampfte die Feistritztalbahn erstmals nach der Entgleisung 2023 wieder ein Stück mit Passagieren durch die Region. „Mit so vielen Leuten haben wir nicht gerechnet“, sagt Daniel Maier, Obmann des Betreibervereins Club U44.