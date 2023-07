Dieser Unfall hätte böse ausgehen können. Sonntag am späten Nachmittag gegen 17 Uhr entgleisten zwei Waggons der historischen Feistritztalbahn zwischen Anger und Rossegg (Bezirk Weiz). In den Waggons befanden sich einige Ausflugsgäste, sie kamen mit dem Schrecken davon. Der Kleinen Zeitung wurden Fotos der umgekippten Bahn zugespielt, auch im Netz kursieren Bilder von der Lok. Bei den Verantwortlichen der Feistritztalbahn, die ja mit dem Land Steiermark um finanzielle Förderungen und den Erhalt der Bahn ringen, will man den Vorfall hingegen nicht überbewerten.