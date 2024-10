Zu einer atemberaubenden Ballnacht in die Peter-Rosegger-Halle luden 42 Maturantinnen und Maturanten der drei Maturaklassen des Borg in Birkfeld. Unter dem Ballmotto “Golden Night – Der Glanz der vergangenen vier Jahre“ tauchte der große Ballsaal beim diesjährigen Maturaball in ein glanzvoll „gold-schwarz-weiß“ gehaltenes Gesamtkunstwerk.