Während hierzulande der Herbst Einzug hält, beginnt für Jonas Zaunschirm aus Flöcking bei Ludersdorf-Wilfersdorf gerade der Frühling. Der 19-Jährige weilt aktuell in Südamerika. Am ersten September hat er seinen Auslandsdienst (siehe Info-Box) in Buenos Aires in Argentinien gestartet.