Ihren Augen trauten Sarah Braunstein und Mario Meißl kaum, als sie am vergangenen Samstag ihren Hofladen in Urscha mit neuer Ware bestücken wollten. „Zuerst dachte ich, wow, wie viel haben wir am Freitag da verkauft? Aber mein Freund war gleich skeptisch und meinte, „schauen wir mal, ob wir das wirklich alles verkauft haben.“