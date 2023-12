Das Wort „Selbstbedienungsladen“ hat dieser Mann offenbar gänzlich missverstanden: Dienstag gegen 16 Uhr griff nämlich ein Unbekannter im unbesetzten Hofladen beim Buschenschank Lang in Pischelsdorf in die Wechselgeldkassa. „Es waren dort vor allem Münzen drin. Er hat rund 100 Euro gestohlen“, ärgert sich die Chefin Sandra Köck. Die Überwachungskamera im Hofladen, in dem (ehrliche) Kundinnen und Kunden selbst Weine und Fleischprodukte kaufen können, filmte den Diebstahl. Gefilmt wurde auch die Zu- und Abfahrt des Täters mit einem VW. „Er hatte offenbar ein italienisches Kennzeichen, die Nummer konnten wir aber nicht genau lesen“, schildert Sandra Köck.