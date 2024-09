Im Oktober 2018 lernten sich Marianna und Stefan Hirschberger bei einer Halloween Party im ehemaligen Lokal Weberhaus Weiz kennen. Die Damenkleidermacherin aus Graz und der Konstrukteur aus Weiz verliebten sich sofort nachdem sich ihre Blicke das erste Mal trafen. Seit diesem Tag sind die beiden unzertrennlich.

Am 31. Mai wurde in Weiz geheiratet. Die standesamtliche Hochzeit und die Tafel fanden im Gasthaus Ederer am Weizberg statt. Die kirchliche Trauung fand in der Weizbergkirche statt. Der gemeinsame Sohn Oskar (wird im November 3 Jahre alt) freute sich sehr auf diesen besonderen Tag.

Die Hochzeitsreise führte das Paar im Juni nach Rovinj. Das große gemeinsame Hobby der Familie ist das Wandern zu großen Wasserfällen.

