Vor fast vier Jahren - im Dezember 2020 - ist Theresia Salleggers Mann Ernest verstorben. Verloren hat die 69-Jährige ihn jedoch schon zuvor - schrittweise. „Das erste Mal in ein tiefes Loch gefallen bin ich, als er mich gefragt hat, wo die Resi ist. Dabei bin ich selbst doch die Resi“, erzählt die Pensionistin, die in St. Kathrein am Offenegg wohnt. 2016 wurde ihr Ernest mit vaskulärer Demenz diagnostiziert. Das Anfangsstadium hat schon Jahre früher begonnen, meint Sallegger rückblickend. „Man will es aber verdrängen.“