Kein Novum, wohl eher Tradition ist es, dass die Gemeinden Fischbach, Strallegg und St. Kathrein am Offenegg am Stockerl stehen - nämlich am Siegerstockerl beim Steirischen Blumenschmuckbewerb. Auch heuer holten sich die drei Gemeinden als „Schönste Gebirgsdörfer“ ihre fünf Floras ab.