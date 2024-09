Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der Steinbergstraße in Gleisdorf ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Radfahrer verletzt wurden. Ein 50-jähriger Mann aus dem Bezirk Weiz war gegen 15:00 Uhr mit einem Feldhäcksler in Richtung Urscha unterwegs. Ihm voraus fuhr ein 65-jähriger Mann, ebenfalls aus dem Bezirk Weiz, mit einem Traktor, der als Begleitfahrzeug diente und mit einer eingeschalteten orangen Drehleuchte ausgestattet war.

Zur selben Zeit befand sich eine Gruppe von acht Radfahrern auf der Steinbergstraße und fuhr in entgegengesetzter Richtung. Nachdem die Radfahrer den entgegenkommenden Begleittraktor passiert hatten, kam es in einer folgenden Rechtskurve zur Kollision. Ein 73-jähriger Radfahrer aus dem Bezirk Weiz kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache seitlich mit dem linken Vorderrad des Feldhäckslers und stürzte. Ein 77-jähriger Radfahrer, der direkt hinter ihm fuhr, kam ebenfalls zu Sturz.

Beide Radfahrer wurden durch den Rettungsdienst mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landeskrankenhaus Weiz gebracht. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Steinbergstraße musste während der Unfallaufnahme vorübergehend gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte.