Es war Mitte Juli, als Allgemeinmedizinerin Isabella Szith Flecken an der Decke ihrer Ordination in St. Margarethen an der Raab entdeckte. Sie nahm eine Probe. Das Ergebnis, so Szith: „Schimmel der Gattung Aspergillus.“ Sie gab ein Gutachten in Auftrag, das eine „ernsthafte Gesundheitsgefährdung“ feststellte, wenn sich in den Räumen Personen mit Vorerkrankungen oder geschwächtem Immunsystem aufhalten würden.