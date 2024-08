Rinderschau, Irish Dance und jede Menge gute Laune in Fischbach

Am Sonntag fand zum 11. Mal das Rindfleischfest in Fischbach statt. In gewohnter Manier gab es für die zahlreichen Gäste eine Jungrinderschau sowie eine Verlosung, viel Unterhaltung, Speis und Trank.