„Es besteht absolute Gefahr für Leib und Leben. Bleiben Sie in Ihren Häusern!“ Dieser eindringlichen Warnung kommen zahlreiche Schaulustige am Areal rund um das Forum Kloster in Gleisdorf nicht nach - denn am Dienstagvormittag findet zum Glück kein echter Angriff statt - es handelt sich bloß um eine Militärübung, die der Bevölkerung bereits im Voraus angekündigt wurde.